Yenith Bailey dice estar mejor preparada para el Preolímpico

Enfrentar a Estados Unidos “es una alegría muy grande” para la portera panameña Yenith Bailey, quien advierte que para el Preolímpico femenino de fútbol de la Concacaf, las estadounidenses verán una mejor versión de ella que la de hace dos años atrás.

“Cuando jugué contra ellas (Estados Unidos) no me conocía mucha gente, ahora es una nueva Yenith Bailey, no es lo mismo que hace dos años, ya salí a jugar fuera del país, tengo más experiencia. Lo que viene es algo diferente”, señaló la arquera del Libertad Limpeño de fútbol paraguayo.

Bailey, guante de oro en el premundial de Concacaf en el 2018, destacó que siempre se aprende al jugar contra las estadounidenses porque se enfrentarán “a los mejores del mundo”.

Palabras de Yenith Bailey y Rebeca Espinosa tras culminar la sesión de hoy de #PanamáFemenina. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/HFx9BM8BMO — FEPAFUT (@fepafut) January 24, 2020

Panamá y Estados Unidos se medirán en el Preolímpico el 31 de enero próximo. Para Bailey los juegos olímpicos “son un sueño” y para eso se está trabajando.

“Es la primera vez que me toca ir a un preolímpico, lo quería y deseaba, ahora solo queda dar lo mejor de uno”,dijo.

Sobre el partido de inicio del Preolímpico, ante su similar de Costa Rica, la panameña reconoce que manejan mucha información de su rival y el grupo sabe que será un gran partido.

“Hemos jugado contra ellas y creo que la conocemos más, de lo que ellas nos conocen a nosotras”, matizó entre risas.

Apuntó que el equipo está unido y es lo que se quiere para afrontar este nuevo reto.

“Solo nos queda dar lo mejor de nosotras. Estamos preparadas para lo que viene, primero debemos llegar y acoplarnos a la cancha, al clima, creo que llega a estar a seis grados y luego pensar en Costa Rica”, expresó.

Las panameñas han sido emparejadas en el Grupo A con Costa Rica, Estados Unidos y Haití y tendrán como sede de su tres partidos la ciudad Houston, Texas.