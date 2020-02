Viceministro iraní apareció en televisión contagiado con coronavirus

View this post on Instagram

El hombre de la izquierda es el viceministro de Salud de Irán, Iraj Harirchi, quien sin saber apareció en televisión contagiado con coronavirus. Todas las personas que asistieron a esa conferencia de prensa han sido sometidas a pruebas y resaltaron que el Viceministro estuvo ese mismo día en el Parlamento, en donde también hay un parlamentario infectado. Los medios estatales iraníes informan, sin dar una cifra exacta, que los casos detectados se han incrementado drásticamente en el país.