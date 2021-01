Unión Europea reclama retrasos en la producción de AstraZeneca

“Con AstraZeneca tomamos el riesgo empresarial, financiando con el dinero de los contribuyentes europeos”, dijeron fuentes de la Unión Europea, en plena disputa con el laboratorio por la entrega de las dosis reservadas.



La empresa no puede refugiarse en el “mejor esfuerzo posible, debe producir para nosotros”, precisaron las fuentes.



En total -agregaron- la UE destinó “336 millones de euros para la vacuna de AstraZeneca, aunque aún no se pagaron todas las cuotas”. El pago dependerá de la marcha de la producción.



El contrato con AstraZeneca prevé inspecciones a los sitios productores de la vacuna. “Tomamos contacto con nuestros colegas de Bélgica para supervisar la fábrica donde AstraZeneca indica tener problemas de producción”, dijeron las fuentes europeas.



“Sin embargo -observaron- las fábricas destinadas a producir para la UE en el primer trimestre se hallan, en orden de prioridad: dos en el Reino Unido, una en Bélgica, y una en Alemania. Por eso las justificaciones de la empresa no se sostienen”.