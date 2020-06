Ulloa: “Templos se abrirán cuando estén debidamente constituidos los comités de salud”

“Prioridad en la apertura de los Templos, con seguridad, solidaridad y al servicio de los demás. Durante los más de setenta días del confinamiento por la pandemia, las directrices que hemos dado los obispos, han sido siempre encaminadas a cumplir con la Ley de Dios, que en su quinto mandamiento nos manda guardar, promover y defender la vida, preservarla, la nuestra y la de los demás. Y eso es lo que estamos haciendo: preservar de posibles contagios y extensiones de la pandemia”, señaló el Arzobispo de Panamá en la Misa de este domingo de Pentecostés realizada en la Capilla del Seminario Mayor San José.

Aclaró, que frente a la apertura de los templos reitera que por responsabilidad y convicción, las Iglesias se abrirán cuando estén debidamente constituidos los comités diocesanos y los comités parroquiales de salud COVID -19 de cada una de las parroquias.

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, indicó que frente a la apertura de los templos cada Obispo en su diócesis estará evaluando la situación y determinará cuando estarán aptos los Templos para abrirlos y lo comunicara oficialmente esto, forma parte de la nueva esencialidad en la Iglesia.

Es un trabajo en conjunto, no es que cada parroquia va abrir por su cuenta, al final la responsabilidad es de cada uno de los Obispo, recalcó Monseñor Ulloa, que por eso sea constituido un equipo diocesano y parroquial de salud COVID -19.

La parroquia a de tener también un equipo de apoyo que estará presente en cada una de las celebraciones y para eso hay que prepares, donde van a tener la oportunidad de hacer reuniones respetando el distanciamiento para poder entender la magnitud del compromiso que tienen los equipos parroquiales y los grupos de apoyo, dijo.

El Obispo metropolitano expresó, no podemos olvidar que en la Arquidiócesis esta el mayor número de incidencia, lo que nos lleva tomar mayores medidas e incluso a determinar donde siguen los focos de mayor infestación y en esas áreas todavía tenemos una mayor responsabilidad. Para que nuestro regreso a los templos sea en paz, serenidad y seguridad.

Lo que no implica que teniendo las debidas precauciones y protocolos, antes de que se abran los Templos, ustedes pueden ir a confesarse, o hablar con vuestros párrocos, indicó.

Hablo alto y claro que, la apertura oficial de los templos, lo haremos en todas las parroquias de la Arquidiócesis en la fecha que se dictamine sin que haya discriminación. Pero en un solo cuerpo determinaremos el día oficial en que se abrirán todos los Templos, nadie va a abrir las Iglesias a su antojo por muy preparados que estén.

Por lo que aconseja a los feligreses, “no hagamos caso de campañas orquestadas en redes sociales, enviando mensajes de alguna manera recriminatorios que, en lugar de abrir caminos, los cerramos. Hermanos la prudencia es la mejor consejera en estos momentos”.

En la situación de confinamiento me alegra saber que todos ustedes están anhelando la presencia de Cristo, especialmente en la eucaristía, por eso no se nos debe olvidar que esta cuarentena no esta enseñando que Dios está también dentro de nosotros en la primera y más importante que es nuestra Iglesia Domestica, que no nos abandona, está en compañía de los nuestros, expresó.