Trump prohíbe los vuelos a EEUU de aerolíneas chinas

El Gobierno del presidente Donald Trump prohibió el miércoles el ingreso a Estados Unidos de aviones comerciales de aerolíneas chinas desde el 16 de junio, como forma de presión para que Pekín permita reanudar los vuelos estadounidenses hacia el país asiático en medio de la tensión entre ambas potencias.

La decisión, anunciada por el Departamento de Transporte, penaliza a China por el incumplimiento de un acuerdo sobre los vuelos entre los dos países.

Las relaciones entre Washington y Pekín se han deteriorado en los últimos meses por una escalada vinculada a la pandemia del coronavirus y a la decisión de China de imponer una nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong.

La orden se aplica a Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co y Hainan Airlines Holding Co, así como a las pequeñas aerolíneas Sichuan Airlines Co y Xiamen Airlines Co.

La firmas chinas actualmente están realizando semanalmente cuatro viajes de ida y vuelta a Estados Unidos.