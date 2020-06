Trump pide a gobernadores de EEUU que tomen medidas enérgicas para controlar protestas

El presidente Donald Trump llamó el lunes a los estados de Estados Unidos a tomar medidas enérgicas contra las protestas violentas que han sacudido a varias ciudades del país, diciendo que las autoridades deberían “imponerse” y arrestar personas para restablecer el orden tras seis noches seguidas de hechos de vandalismo y saqueos.

Residentes y dueños de negocios en ciudades desde Nueva York hasta Santa Mónica, en California, estuvieron la mañana del lunes barriendo vidrios rotos y haciendo un balance de los daños originados por la violencia que estalló tras las protestas por las desigualdades raciales y la brutalidad policial.

“Tienen que imponerse”, dijo Trump a los gobernadores en una conversación privada, según The New York Times. “Si no se imponen, estarán perdiendo el tiempo, los van a atropellar, van a parecer un montón de idiotas”.

CBS News, que también obtuvo un audio de la reunión, dijo que Trump había culpabilizado de la violencia a la “izquierda radical”.

Docenas de ciudades en todo Estados Unidos permanecen bajo toque de queda a un nivel no visto desde los disturbios posteriores al asesinato en 1968 del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr. La Guardia Nacional está desplegada en 23 estados y en Washington D.C.

Las autoridades intentaron contener varios focos de incendios cerca de la Casa Blanca y detener el saqueo en tiendas de numerosas ciudades.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó de disturbios civiles “significativos y continuos” en 36 ciudades de Estados Unidos, incluidas algunas localidades pequeñas como Fargo, en Dakota del Norte, y Roanoke, en Virginia.

Una persona murió durante la madrugada en Louisville, Kentucky, donde la policía y efectivos de la Guardia Nacional se enfrentaron a manifestantes.

“Es devastador y desgarrador”, dijo Alex Flowers, de 30 años, mientras barría los cristales rotos en la acera en las afueras de Wasteland, una tienda de ropa usada en Santa Mónica a primera hora del lunes. “Vine a ayudar a limpiar la ciudad que ha sido destruida y ayudar a los dueños y empleados de los negocios”.