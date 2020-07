Suspenden juegos de la MLB por contagio de COVID-19 en los Marlins

Dos juegos del lunes en las grandes ligas fueron suspendidos después de que a más de una docena de jugadores y miembros del personal de los Marlins de Miami se les detectase el coronavirus y la comitiva tuviese que permanecer en Filadelfia.

El primer juego de la temporada de los Marlins en Miami, contra los Orioles, fue suspendido, lo mismo que el duelo que los Yanquis debían disputar con los Filis. Los Yanquis hubieran tenido que usar el mismo vestuario que usaron los Marlins.

Pruebas en busca del coronavirus realizadas el viernes dieron positivo en nueve peloteroso y en otros cinco miembros de la comitiva de los Marlins, según dijo a la Associated Press una pesona al tanto de la situación, que habló a condición de no ser identificada por no estar autorizada a divulgar los resultados de las pruebas.

Los Yanquis permanecen en Filadelfia por ahora, según el informante.

Los Marlins habían aplazado su regreso a Miami el domingo por la noche, tras completar una serie contra los Filis.

Las grandes ligas anunciaron la postergación de los dos juegos unas ocho horas antes del primer lanzamiento y dijeron que se estaban haciendo más pruebas.

“Los miembros de la comitiva de los Marlins están aislados a la espera de los resultados” de esas pruebas, dijeron la grandes ligas en un comunicado.