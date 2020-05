Sismo sacude Puerto Rico causando destrozos y temor en la población

View this post on Instagram

Un nuevo sismo de magnitud 5.0 sacudió Puerto Rico la mañana de este sábado. El momento fue grabado por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Ponce, cuando transmitían por Facebook Live la misa. Hasta el momento no hay víctimas fatales, sólo se reportan destrozos en algunos edificios históricos.