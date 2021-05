Sergio Ramos queda fuera de convocatoria de España para la Eurocopa

Después de una temporada plagada de lesiones, Sergio Ramos no es incluido en la lista de jugadores convocados por España para la Eurocopa. La decisión oficializa la ausencia de elementos del Real Madrid en la selección nacional para un torneo importante por primera vez.

El técnico de la selección, Luis Enrique, señaló que el hecho de que Ramos haya pasado tan poco tiempo en la cancha recientemente dificultó la inclusión del defensor de 35 años al plantel para la Eurocopa.

Ramos se perdió la mayor parte de la segunda mitad de la temporada luego de una serie de lesiones musculares y un problema de rodilla que requirió cirugía.

“Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre”, tuiteó Ramos el lunes. “Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero”.