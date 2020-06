Se mantiene calendario de pago a pensionados y jubilados de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) comunica a los Pensionados y jubilados que reciben sus pagos a través de cheques en los diferentes Centros de Pago, que debido al levantamiento de la cuarentena por COVID-19, el pago correspondiente a la primera quincena de junio de 2020, se efectuará en los tres días regulares de pago y de acuerdo a los días del calendario de pago ya anunciado.

En tal sentido, el pago se desarrollará de la siguiente manera:

• El lunes, 8 de junio, recibirán sus cheques los pensionados que cobran el primer día de pago. Asegurados con No. de seguro del 001-000 al 065-9999

• El martes, 9 de junio, recibirán sus cheques los pensionados que cobran el segundo día y los que no retiraron el primer dia de pago. Asegurados con No. de seguro del 066.0000 al 135.9999

• El miércoles, 10 de junio. recibirán sus cheques los pensionados que cobran el tercer dia de pago, asi corno los que no retiraron el primer y segundo día de pago. Asegurados con No. de seguro de1136.0000 al 999-9999.

Asimismo, informamos que los pensionados y jubilados que cobran a través del sistema de acreditamiento bancario fACH), se mantendrán en sus fechas establecidas, tal como lo indica el calendario, las cuales son los días 5 y 20 de cada mes.