Reina Isabel nombra Caballero a veterano de guerra que recaudó más de $40 millones

La reina Isabel II de Inglaterra impuso la orden de Caballero al capitán Tom Moore, en reconocimiento a este veterano de guerra de 100 años "por levantar el espíritu del país durante momentos difíciles por el brote del nuevo coronavirus", informó la casa real. Moore logró recaudar la suma récord de 41 millones de dólares al dar 100 vueltas a su jardín el pasado mes abril, para ayudar en la lucha contra el COVID-19.