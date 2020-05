Queen versiona uno de sus éxitos para agradecer a los médicos

Queen y el cantante Adam Lambert están recaudando dinero para los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19 con una versión actualizada del clásico “We Are The Champions”: el nuevo sencillo “You Are The Champions”, que grabaron en teléfonos móviles debido al confinamiento.

La canción es para “todos los que están en primera línea, en todo el mundo (…), las personas que arriesgan sus vidas para salvarnos y salvar a nuestras familias”, declaró el guitarrista Brian May a Reuters en una entrevista por video conferencia desde su casa en Londres.