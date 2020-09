Primer debate presidencial transcurre entre acusaciones e insultos

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden inició beligerante, saliéndose de lo estipulado después de apenas unos minutos, cuando Trump interrumpió a Biden en repetidas ocasiones, y el exvicepresidente respondió refiriéndose al mandatario como payaso y mentiroso.

Cuando la discusión sobre la Corte Suprema se tornó rápidamente sobre el COVID-19, Trump aseguró sin evidencia que 2 millones de personas habrían muerto si Biden fuera el presidente.

El moderador Chris Wallace le indicó a Trump que el tema del COVID-19 se tocaría más adelante. Entonces le preguntó a Trump si tenía un plan para reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a lo que el presidente respondió: “Primero que nada, supongo que estoy debatiendo contigo, no con él, pero está bien. No me sorprende”.