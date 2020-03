Presidente Cortizo Cohen reitera llamado a la solidaridad entre los panameños y anuncia cuarentena total

Después del Consejo de Gabinete, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, conversó al país e hizo un llamado a todos los panameños a permanecer unidos y, especialmente, a ser solidarios para vencer juntos a este “enemigo” que es el nuevo coronavirus.

En su conversación anunció las acciones aprobadas por los ministros de Estado ante el avance de la pandemia en el país, entre ellas detalles sobre el programa “Panamá Solidario”, la declaratoria de una cuarentena total (24 horas) y la decisión de no cortar el suministro de los servicios públicos: agua, electricidad e internet. A la vez, pidió que los que puedan cumplir con sus compromisos bancarios lo hagan.

Cortizo Cohen conversó con todos los panameños, a quienes envió un mensaje positivo e insistió en mantener la unidad para enfrentar la enfermedad.

El Presidente panameño detalló cómo se pondrá en marcha el programa “Panamá Solidario”, que entregará bonos a las personas que por diversas razones han resultado afectadas por las acciones tomadas para enfrentar la pandemia.

Insistió en la importancia de acatar las instrucciones del Ministerio de Salud, mantener la calma, seguir las medidas de higiene y, sobre todo, permanecer en sus casas.

Cortizo Cohen anunció que, desde este miércoles, 25 de marzo, a las 5:01 de la mañana, se ampliará la cuarentena a 24 horas, con excepciones vinculadas al personal de salud, de la Fuerza Pública y trabajadores en la línea de suministro de alimentos y la banca.

La medida tendrá excepción para permitir que los ciudadanos puedan salir a comprar alimentos y medicamentos, de acuerdo con un sistema diseñado según el último número de la cédula de identidad personal.

El presidente Cortizo Cohen aseguró que las personas que no reciban ingresos a causa del nuevo coronavirus, no perderán su vivienda. “Los bancos serán muy flexibles con sus clientes hasta por un período de tres meses. Siéntanse tranquilos, a nadie se le va a quitar su casa”, precisó.



También anunció que se aplicará una reducción del 50% en el costo de las tarifas a los clientes que consuman hasta 300 kilovatios hora, los cuales representan un 70% de los usuarios; mientras que los que consumen de 301 a 1,000 kilovatios, tendrán una reducción del 30%.



Cortizo Cohen dijo que a nadie se le cortará el servicio de energía eléctrica, agua potable, teléfono, ni de internet por tres meses.



El mandatario explicó que el plan “Panamá Solidario” beneficiará a un aproximado de un millón de personas, quienes recibirán vales para adquirir alimentos; además, se entregarán bolsas de comida, se garantizará el suministro de medicamentos y el servicio de gas.



Se beneficiarán las personas que viven del día a día, como los billeteros, buhoneros, canillitas y quienes hayan perdido su puesto de trabajo producto de la pandemia.



Dijo que ya está en la fase final el proceso que incluirá el uso de la cédula de identidad personal como tarjeta de débito, cuya implementación se iniciará a finales de esta semana en algunos sectores de Panamá y Colón.



El presidente explicó que la entrega de bolsas de comida se hará con la colaboración de gobernadores, Fuerza Pública, alcaldes y representantes de corregimiento; e hizo un llamado a los panameños a que sean solidarios.



“Recuerden, estamos en tiempos de guerra, hay que ser solidarios, los que tiene algo, no pidan algo que puede ser para otras familias que lo necesitan”, pidió el mandatario en su mensaje al país.



La conversación culminó con el llamado a mantener la solidaridad entre los panameños y el mensaje de confianza de que “unidos vamos a superar a este enemigo” que es el coronavirus.