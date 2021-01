Precuela de Los Sopranos se adentrará en los orígenes

Se conoció en las últimas horas el primer metraje del hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, interpretando al joven Tony Soprano en la muy esperada precuela de “The Sopranos”, “The Many Saints of Newark”.

El clip fue parte del éxito de taquilla de Warner Bros.

“Same Day Premieres Trailers”, donde la compañía adelanta las próximas películas que se emitirán en el servicio de transmisión HBO Max (y en los cines).

En el fragmento de apenas unos segundos de duración, se puede ver al joven Gandolfini maltratando a alguien en las calles de Newark, Nueva Jersey, antes de ir a otra promoción.

Otras películas muy esperadas mostradas fueron “Dune”, “Godzilla vs. Kong”, “The Suicide Squad”, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, “Cry Macho”, “King Richard” (con Will Smith), “Space Jam: A New Legacy” (con LeBron James), “Mortal Kombat” y “The Matrix 4” (éste último sin clip).

Si bien no es mucho, el primer tráiler de “Many Saints” aumenta la anticipación de la historia del origen de “Los Soprano”, serie de televisión estadounidense creada y producida por David Chase y HBO.

La trama de la serie giraba en torno al mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano (James Gandolfini) y las dificultades que enfrentaba tanto en su hogar como en la organización criminal que dirigía.