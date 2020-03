Polémica en Ecuador por bloqueo de aeropuerto

View this post on Instagram

La alcaldesa de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien está contagiada del Covid-19, dio la polémica orden de impedir el aterrizaje de un avión de Iberia con 11 pasajeros españoles, por considerar que podrían ser un nuevo foco de infección en la ciudad. Guayaquil es la región con mayor cantidad de casos positivos de coronavirus en ese país sudamericano. El Gobierno español ya elevó una queja diplomática y evalúa futuras acciones contra la funcionaria.