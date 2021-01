Pence rechaza invocar la enmienda 25 para destituir a Trump

El vicepresidente Mike Pence le dijo a la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que la 25a Enmienda no es lo mejor para Estados Unidos.

Esto es lo que se lee en una carta de Pence a Pelosi. “Todos los estadounidenses están conmocionados y entristecidos por el ataque al Capitolio”, escribió Pence, agradeciendo a Pelosi por su liderazgo en la reanudación del trabajo después de los combates, demostrando así a “los estadounidenses que la unidad todavía es posible en el Congreso”.

“Pero ahora, a ocho días de que termine el mandato del presidente, usted y los demócratas me piden que invoque la 25a enmienda. No creo que esta acción sea en el mejor interés del país o en línea con la Constitución”, agregó Pence al explicar cómo la semana pasada no cedió a las presiones para “ir más allá” de su autoridad constitucional para determinar el resultado electoral y “ahora no cederé” a los intentos de “juegos políticos” de la Cámara.

Bajo la Sección Cuatro de esa enmienda, el vicepresidente y la mayoría del Gabinete pueden declarar al presidente inhabilitado para dirigir el país.

Si el mandatario se opusiera a ello y no hubiera acuerdo, el Congreso dirimiría las diferencias.

“La 25a enmienda no sirve para castigar o para la usurpación -destacó Pence-. Invocarla por estos motivos sería un terrible precedente”.