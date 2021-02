Pamplona cancela por segundo año consecutivo la fiesta de Sn Fermín

Las fiestas de San Fermín de Pamplona de este año “no van a ser posibles” debido a la pandemia del coronavirus, avanzó hoy la presidenta del gobierno regional de Navarra, María Chivite.

“No es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir. Todos los navarros sentimos los Sanfermines como algo intrínseco a nuestra identidad, pero no es responsable por mi parte alentar unas esperanzas que creo que no van a poder ser”, afirmó Chivite.

Las fiestas de San Fermín, a la que cada julio acuden miles de personas, muchas procedentes del extranjero, ya fueron suspendidas también el año pasado.