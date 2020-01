“No estamos buscando comenzar una guerra con Irán, pero estamos preparados para terminarla”, destacó el secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper

Pocos días después del asesinato del general iraní en un ataque aéreo estadounidense en Bagdad, el secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, afirmó que Washington está buscando una solución diplomática con Irán, pero que Teherán debe reducir las tensiones.

El jefe del Pentágono ha aseverado ante periodistas que era “más que justo decir” que el ataque que Soleimani planeaba debía ejecutarse en días en lugar de semanas.

“No nos vamos de Irak”

Asimismo, Esper dijo que el Pentágono espera que Teherán tome represalias “de alguna forma” por el asesinato del exjefe de la fuerza de elite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

También reiteró que Washington no está retirando sus fuerzas de Irak, negando que haya una carta firmada por parte de Estados Unidos que anuncie una salida.

“Nuestra política no ha cambiado. No nos vamos de Irak. No hay una carta firmada que yo sepa”, recalcó el secretario de Defensa estadounidense.

EE.UU., listo para terminar cualquier guerra que pueda comenzar

En una entrevista concedida esta misma jornada a la CNN Esper indicó que Washington quiere reducir la tensión actual con Irán, pero que el país está listo para terminar cualquier guerra que pueda comenzar.

Fuente: actualidad.rt.com