Nintendo arrasa expectativa de ventas de Switch

La firma japonesa Nintendo Co Ltd dijo el jueves que su ganancia en el cuarto trimestre se disparó un 200% por el aumento de la demanda de su consola Switch, y que el videojuego “Animal Crossing: New Horizons” vendió un récord de 13,4 millones de unidades en sus seis primeras semanas.

La compañía con sede en Kioto reportó un beneficio operativo de 89.400 millones de yenes en enero-marzo, según cálculos de Reuters basados en cifras anuales, destrozando las estimaciones de los analistas.

Nintendo ha desafiado el escepticismo sobre su capacidad de conseguir usuarios más allá de su base dura en el cuarto año de Switch con el éxito de “Animal Crossing”, que se ha convertido en el juego con ventas más rápidas de la consola desde su lanzamiento el 20 de marzo.