Murió “Pepe” Cortéz Ovalle

Por la década de los 80, sentado sobre un cubo, en el aquel entonces gimnasio Nuevo Panamá, la atención de su mirada se enfocaba en un solo punto. Ante sus ojos, estaban dos de los mejores locutores nacidos en el istmo de Panamá.



Es así como en aquellos tiempos, un joven vendedor de sodas y celador de autos se convertiría años más tardes en el forjador de una carrera de más de 20 años al aire.



“Yo vendía sodas y cuidaba carros en el gimnasio Nuevo Panamá (hoy Roberto Durán). Me sentaba en un cubo y me ponía a escuchar las transmisiones de “Chéquele” Samudio y Carlos Vásquez”. “Ellos narraban con mucha facilidad. Parecía como si fuera su “hobby””, realmente me deleitaba viéndolos”, expresó José ”Pepe” Cortez Ovalle, quien desde niño perseveró con ser lo que es hoy día, un reconocido periodista y narrador.



Como toda carrera inspiradora, “Pepe” Cortez recuerda en medio de risas aquella oportunidad de oro, que posteriormente lo llevaría a la cima.



“Entré a finales del 89 a la Exitosa. Estaba un día junto a “Chéquele” Samudio en el estadio Roberto Mariano Bula de Colón y el me dijo que sí quería narrar, lo que acepté sin pensarlo”. “Estaba nervioso, muy preocupado, las manos me temblaban, no sabía si levantar la cabeza o leer las cuñas”, explicó Ovalle.



“Luego, “Chéquele” terminó de narrar y dijo: Ahora los comentarios de José Cortez Ovalle”. “Allí empezó todo”, dijo Ovalle, mientras hacía mención que aquel sueño de niño se estaba logrando.

Información La Crítica