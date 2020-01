Migrantes centroamericanos cruzan el río Suchiate después de que les negaran la entrada a México

Este lunes, cientos de migrantes centroamericanos que aguardaban en el puente fronterizo Rodolfo Robles, que conecta Tecún Umán (Guatemala) con Ciudad Hidalgo (México), cruzaron por el río Suchiate después de que las autoridades mexicanas rechazaron las solicitudes de ingreso.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó que instaron al grupo de migrantes centroamericanos, la mayoría de Honduras, aingresar de manera segura y ordenada al país para tramitar su solicitud. No obstante, la dependencia advirtió que las leyes mexicanas no contemplan una“calidad migratoria de tránsito”, y en consecuencia, “no es posible obsequiar positivamente su petición“.

Medios locales reportaron que ante la falta de certeza legal para ingresar por vía terrestre, un grupo importante del contingente decidió cruzar por el río Suchiate para ingresar a territorio mexicano. “Y nos vamos para el río”, anunció uno de los organizadores de la caravana.



No obstante, cuando cientos de migrantes caminaban por el río Suchiate (con bajo caudal), las fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron gases lacrimógenos y piedras a los miembros de la caravana que la semana pasada salió de San Pedro Sula, Honduras, con rumbo a EE.UU., huyendo de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en Centroamérica. Según el Instituto Nacional de Migración, algunas personas arrojaron los proyectiles de vuelta a los uniformados.