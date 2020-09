Messi arremete contra el Barça por la salida de su amigo Suárez

Lionel Messi lanzó el viernes un nuevo ataque contra la directiva del Barcelona con motivo de la salida del club de su compañero y amigo Luis Suárez, que se desvinculó del club para seguir su carrera en el Atlético de Madrid.

El capitán blaugrana, que intentó dejar el equipo el mes pasado y ha criticado en varias ocasiones la labor de Josep María Bartomeu como presidente de la entidad, publicó un mensaje en Instagram para despedirse del delantero uruguayo y lanzar otro dardo al presidente.

“Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a estas alturas ya no me sorprende nada”, escribió el argentino.

El nuevo entrenador del Barça, Ronald Koeman, le dijo a Suárez al poco de llegar que no contaba con él, pese a que le quedaba un año de contrato con el club.