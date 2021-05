Meduca aplaza inicio de clases semipresenciales en la ciudad capital

Ante el riesgo de un aumento de contagios del Covid-19, el Ministerio de Educación decidió aplazar el inicio de las clases semipresenciales, en 22 centros educativos de cinco regiones educativas de la provincia de Panamá, mientras que 78 continuarán con el proceso este lunes 31 de mayo.

Tras reunión sostenida entre la Ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos y de Salud, Luis Francisco Sucre, se anunciaron las medidas que se adoptan en el medio educativo, pero a su vez se descartó, por el momento, tomar decisiones similares en otras regiones.

Las disposiciones aplican a escuelas del sector público y particular corno: Academia Interamericana de Panamá (Juan Diaz), Juan E. Jiménez (24 de diciembre), Marcia Cañellas y Metropolitan School of Panamá y Juan Arturo Martinelli (Pedregal), Instituto Albert Einstein (San Francisco), Isaac Rabin y Kings College Panama (Ancón), C.G.B.G. El Trenca° del Saber ABC (pacora), C.G.B.G San Juan de Pequen], C.E.B.G Victoriano Lorenzo, Emberá 2.60, La Tranquilla, Peña Blanca, Quebrada Ancha, San Juan de Pequeni, Mono Congo (Chilibre), Liceo Francés (Veracruz), Academia Bilingüe de San Antonio, Colegio Bilingue de Panamá, Internacional School of de Panamá (Rufina Alfaro) y escuela Rio Tigre Abajo.