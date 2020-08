Martinelli aclara que no ha renunciado al principio de especialidad

El expresidente, Ricardo Martinelli, dejó claro que no ha renunciado al principio de especialidad; y a la vez denunció ser blanco de atropello y persecución política.

“He venido, no he renunciado al principio de especialidad, pero quería darla cara y vine con mi médico“, manifestó el exmandatario.

Denunció que: “Sinceramente esto es un verdadero atropello, después que leí las supuestas acusaciones, son todos cargos políticos de procesos amañados, de procesos que no tienen ningún fundamento, sin embargo un juez es el que debe definir si tengo o no principio de especialidad y no estos procesos que me han querido meter hoy día“