López Obrador dice caravana migrantes centroamericanos tiene relación con elecciones EEUU

El presidente de México dijo el viernes que una caravana con cerca de 3,000 migrantes que partió de Honduras con destino a Estados Unidos esta semana, y se encuentra en Guatemala antes de cruzar a tierras mexicanas, tiene relación con las elecciones en el país vecino del norte.

Huyendo de la pobreza que se ha agravado con el coronavirus, miles de hondureños, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes con niños y mochilas al hombro, iniciaron el miércoles, desde la ciudad hondureña San Pedro Sula, una nueva caravana rumbo a Estados Unidos, la más grande desde el inicio de la pandemia.

“Es un asunto que yo creo tiene que ver con la elección de Estados Unidos, no tengo todos los elementos pero hay indicios que esto se armó. No sé en beneficio de quién, como se dice coloquialmente, de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”, dijo Andrés Manuel López Obrador en sur rueda de prensa diaria.