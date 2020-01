Lizzo, Rosalía y Beyoncé ganan premios Grammy marcados por muerte Bryant

Lil Nas X, Lady Gaga y Beyoncé se llevaron a casa los primeros premios Grammy mientras los mayores honores de la industria de la música comenzaron con una nota triste por la muerte de la estrella del baloncesto Kobe Bryant.

El video musical del éxito viral “Old Town Road” de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus ganó un Grammy, junto con “Homecoming”, que se llevó un premio a la mejor película musical.

Lady Gaga recibió dos Grammys por su trabajo en el filme “A Star is Born”, mientras que el rapero asesinado Nipsey Hussle ganó un premio como mejor actuación de rap por “Racks in the Middle”.

El show de los Premios Grammy se estaba realizando en el Staples Center de Los Ángeles, el hogar del equipo de Bryant, Los Angeles Lakers.

Harvey Mason Jr, el director interino de la Academia de Grabación, pidió un momento de silencio antes de comenzar la transmisión del programa principal. Las noticias de la muerte de Bryant en un accidente de helicóptero habían llegado aproximadamente una hora antes.

“Considerando que estamos en su casa, me gustaría pedirles que se unan en un momento de silencio”, dijo Mason.

Rosalía, Alejandro Sanz y Marc Anthony son algunos de los artistas latinos vencedores en la 62 edición de los Grammy, que se está celebrando hoy en Los Ángeles (EE.UU).

Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy, la Academia de la Grabación divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan por la mañana la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.