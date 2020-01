Las razones por las que el Mundial de #Qatar2022 no cambiará de sede

Este martes corrió la noticia de que el Mundial de Qatar 2022 podría cambiar de sede. El motivo fue por el conflicto entre Estados Unidos e Irán que se había intensificado en los últimos días. Sin embargo, Infobae México se entrevistó con varias fuentes especializadas, que descartaron un cambio en el certamen internacional.

Todo empezó cuando Javier Tejado Dondé, columnista del periódico El Universal, explicó que hay varias razones por las que la competencia de selecciones nacionales no se lleve a cabo en tierras qataríes. Algunas de esos motivos tienen que ver con acusaciones hacia los dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA por sus siglas en inglés) hasta conflictos entre Qatar y países de su región.

Ante este análisis, Infobae México contactó a un especialista en temas de Oriente Medio para explicar el panorama internacional. En entrevista, Moisés Garduño García, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que “hasta estos momentos no hay ningún riesgo del Mundial de Qatar. Se manejan informaciones que yo siempre desestimé”.

Sobre la posible llegada de la sede mundialista a México, Garduño García aseguró que no sería factible. “Yo siempre dije que no, porque la candidatura de México estaba con Estados Unidos y Canadá. No era posible de que si Estados Unidos estaba en un conflicto con Irán, el Mundial pasara a la otra parte donde está el conflicto. Además, la seguridad de los estadios en Estados Unidos se vería muy comprometida”, puntualizó.

