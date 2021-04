Klopp: dueños que apoyaron Superliga aprendieron su lección

Jürgen Klopp espera que las tensiones provocadas por la Superliga aminoren, para que los equipos y sus seguidores puedan “regresar a este deporte hermoso”, una vez que el proyecto secesionista quedó prácticamente disuelto.

El técnico alemán del Liverpool añadió el viernes que está listo para seguir adelante con otros asuntos, pese a que muchos aficionados continúan indignados tras el intento de este club y otros cinco de Inglaterra por deslindarse de la Liga de Campeones e incorporarse a una nueva competición, prácticamente cerrada, en la que participarían otros equipos ricos de España e Italia.

“Conozco a nuestros dueños. No son perfectos, como yo tampoco lo soy ni nadie lo es. Pero no son malas personas”, aseguró Klopp, un día antes de recibir al Newcastle en un partido de la Liga Premier. “Tomaron una decisión que no era tan buena. Déjenme decir que fue mala. Es verdad, pero hay que seguir adelante”.

Entre las expresiones de contrición de los clubes, hubo un video en que John Henry, dueño del Liverpool, rogó el perdón de los seguidores. Una disculpa escrita por Joel Glazer, copropietario del Manchester United, no logró aplacar de inmediato a los aficionados.

Un grupo pequeño de hinchas del United irrumpió el jueves en las canchas de entrenamiento del equipo, con pancartas en las que exigían: “Glazer fuera” y “Decidimos cuándo juegas”.

Posteriormente, los inconformes lograron hablar con el técnico Ole Gunnar Solskjaer y con miembros de su personal.

El viernes, cientos de hinchas del Arsenal protestaron frente al Emirates Stadium. Exigieron la renuncia del dueño Stan Kroenke por su intento de unirse a la Superliga.

Sería “realmente malo” que prevaleciera este ánimo negativo, consideró Kopp.

“Todos ellos aprendieron su lección, estoy bastante seguro”, dijo en referencia a los dueños. “Ahora tenemos que confiar para asegurarnos de no ser dañados por esto. Hay que tener un ambiente distinto en este club y en los otros, desde luego.

“Ellos intentaron algo. No estaba permitido. Así que, vamos, hay que regresar a este deporte hermoso, como siempre ha sido”.