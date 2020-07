Inteligencia artificial en la reproducción asistida crecerá en los próximos años

Es probable que hayas escuchado hablar de inteligencia artificial y que te evoque a la cinematografía de Hollywood y al mundo futurista y robótica que nos han presentado en la pantalla grande.

Sin embargo, la inteligencia artificial resulta tener muchas aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia y una de ellas es la medicina reproductiva.

En donde funciona de manera sin igual, para hacer un análisis riguroso, automático y estandarizado, para la selección de los mejores embriones y, por consiguiente, aumentar las tasas de embarazo.

Nuevas investigaciones



La necesidad de mejorar la tasa de gestación en los tratamientos de Fecundación in Vitro (FIV) ha impulsado el trabajo e investigación exhaustivo en el plano científico como en el tecnológico para ser capaces de distinguir, con la mayor precisión posible, embriones que van a tener éxito de los que no.

Y así la destaca un estudio titulado: “A universal algorithmis available in last generation time-lapse incubators: embryo score provided by the KIDScoreD5 isstronglycomalatechvithchromosomal status and clinicaloutcomes”, llevado a cabo a lo largo de los últimos tres años y que ha contado con el más extenso número de casos en la historia de la literatura científica hasta el momento (se han analizado más de 20.000 embriones y más de 3.000 pacientes) y que fue presentado este mes recientemente en París, durante el 36º CONGRESO DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE REPRODUCCIÓN HUMANA Y EMBRIOLOGIA (ESHRE).

El Dr. Marcos Meseguer, supervisor científico de IVI Valenda y principal investigador del estudio destaca que, “el sistema KIDScoreD5 clasifica embriones automáticamente empleando Inteligencia Artificial, detecta y evalúa todos los pasos del desarrollo del embrión y además clasifica su morfología”.

Un futuro apasionante

La ciencia cada vez avanzará más en términos de fertilidad y con ella los sistemas de Inteligencia Artificial, con la finalidad de lograr resultados mucho más certeros a la hora de buscar un embarazo.

En esto coincide el Dr. Saúl Barrera Director de IVI Panamá al destacar que: “la revolución de estos datos nos brinda un futuro apasionante para los tratamientos, dado que la selección embrionaria automatizada a través del sistema KIDScoreD5 es más precisa que la manual, permitiéndonos disponer de mayor información sobre cada embrión, lo que supone un aumento de las tasas tanto de gestación como de embarazo y reduce asimismo las probabilidades anomalías cromosómicas .

La selección de embriones es solo una de las formas en que se espera que la Inteligencia Artifdal mejore el procedimiento y los resultados de la FIV. Enfocar la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y el éxito del ciclo de FIV, aumentar las tasas de nacimientos vivos y disminuir las tasas de aborto espontáneo y aplicar protocolos y estadísticas con base científica para tomar las mejores decisiones para cada caso en particular.