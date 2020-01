Hombre es condenado a 48 meses por delitos contra la fe pública

or el delito contra la fe pública, en su modalidad de uso de documento público, se celebró el 21 de enero del 2020, audiencia programada de Rubén Augusto Muñoz Samaniego, quien fue condenado a la pena de 48 meses de prisión.

El Ministerio Público, representado por la Fiscal Adjunta de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía de delitos Comunes del área Metropolitana Elvira Silvera, se opuso a la solicitud de la defensa de sustitución de la pena, por trabajo comunitario, en cuanto a que la oferta laboral presentada en el Municipio de Arraiján, no está dentro de las entidades que establece el artículo 65 del Código Penal, además no se presentó en acto de audiencia el supervisor señalado en la nota y tampoco se especificó las funciones a realizar, por lo que el Ministerio Público peticionó se negará el trabajo comunitario.

La Juez de Cumplimiento negó el trabajo comunitario indicando que no se presentó nadie por parte del Municipio de Arraiján que detallará las funciones que realizaría el sancionado, ya que la nota indica que el señor Rubén Augusto Muñoz Samaniego sería ayudante general, con lo cual sobrepasa las 9 horas establecidas para el trabajo comunitario por semana, lo que estaría violando sus derechos, y a su vez la Juez señaló que no se acreditó el oferente domiciliario y económico, los cuales son requeridos en virtud de que el trabajo comunitario es no remunerado.