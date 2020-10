Firman acuerdo para extender la moratoria bancaria hasta junio de 2021

El presidente Laurentino Cortizo y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) anunciaron este jueves un acuerdo para extender la moratoria hasta el 30 de junio de 2021.

“Durante este período los bancos no ejecutarán las garantías, ni afectarán las referencias de crédito de las personas que hayan modificado sus préstamos”, afirmó el primer mandatario.

Por su parte, la SBP explicó que el acuerdo permite que entre bancos y clientes se puedan continuar realizando las modificaciones

necesarias para mantener una relación de crédito viable y sostenible.

La modificación a nuestra regulación bancaria contempla varias medidas, entre ellas, las siguientes:

• Extender hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para que las entidades bancarias y los clientes,

de manera responsable, puedan continuar realizando las modificaciones necesarias para

mantener una relación de crédito viable y sostenible. Los clientes que sigan presentando

dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago debido a la pérdida de su fuente de

ingreso, de su empleo, suspensión temporal del contrato laboral, reducción de jornada de

trabajo, entre otros, así como las empresas que han visto mermados sus niveles de ventas e

ingresos, podrán contar con un tiempo adicional de seis (6) meses, después que finalice este

año 2020, para acordar con la entidad bancaria, modificaciones a los términos y condiciones

de sus préstamos, de acuerdo con su nueva capacidad de pago.

• Las modificaciones de los préstamos pueden incluir el otorgamiento de períodos de gracia, en

función de la nueva capacidad de pago de cada cliente, extensiones de plazo de vencimiento

de los préstamos, ajustes de la letra o cuota mensual, entre otras opciones. Las medidas de

alivio financiero se continuarán realizando en el mencionado plazo de seis (6) meses, sobre la

condición financiera de cada cliente.

• Los bancos no ejecutarán las garantías de los préstamos que ya se encuentren modificados ni

de los que se modifiquen, en el nuevo plazo otorgado, incluyendo viviendas, fincas, terrenos,

locales comerciales, autos, buses y otras garantías.

• A los préstamos modificados no le será aplicable el cobro de intereses moratorios ni cargos o

penalidades.

• Durante el período adicional para acordar las modificaciones de los préstamos, no se afectarán

las referencias de crédito de los clientes.

• Los bancos fortalecerán y robustecerán los diferentes canales de atención a sus clientes y

consumidores bancarios con la finalidad de atender cualquier situación de consulta y reclamo

sobre los préstamos modificados. Para tutelar los derechos del cliente bancario, la

Superintendencia de Bancos continuará recibiendo, tanto en su sede principal como en sus

agencias de Chitré y David, cua