Entra en vigencia normativa que regula confección y manipulación de mascarillas de tela

Luego de completar una etapa de consultas con artesanos, gremios empresariales y autoridades del Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) emitió la Resolución No. 80 de 29 de abril de 2021, que aprueba la norma técnica DGNTICOPANIT 516-2021, para las mascarillas reutilizables de tela para adultos y niños de uso personal fuera de instalaciones sanitarias, y establece requisitos sobre los materiales, ambiente para la operación, diseño, confección, etiquetado, uso, lavado y disposición final.

La iniciativa, que aplica para establecimientos dedicados a la confección industrial y artesanal de mascarillas higiénicas de tela, así como su almacenamiento y distribución, está basada en estándares internacionales; proporcionando a los comerciantes las herramientas que les permitan ofrecer productos de calidad y que ayuden en la protección contra el virus del Covid-19.

Para Francisco Mola, director Nacional de Industrias y Desarrollo Empresarial del MICI, unificar criterios sobre la confección y manejo de estas mascarillas de tela era necesario, destacando los esfuerzos realizados por las organizaciones públicas y privadas, que contribuyeron a validar el documento. “La norma pasó por todas las etapas: esquema, anteproyecto, proyecto y consulta pública a nivel nacional del 16 al 30 de noviembre de 2020”, acotó.

Dentro de la norma, de carácter voluntario, se plantea que este tipo de mascarillas están recomendadas a personas adultas sanas (no mayores de 60 años), y a niños (a partir de 3 años), sin síntomas.

En cuanto a su fabricación, establece que debe cubrir nariz, boca y barbilla; estar confeccionadas con un material reutilizable filtrante adecuado y que no cause irritación o efectos adversos a la salud; tener preferiblemente tres capas; no contener pinturas, decorados ni bordados en la zona cero (área de nariz y boca) y garantizar un ajuste adecuado con la cara.

La resolución, publicada en Gaceta Oficial el pasado 13 de mayo, puede ser adquirida en el centro de información normativa de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del MICI, unidad encargada de la divulgación de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos de Evaluación de la Conformidad.