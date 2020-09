El reality show de la familia Kardashian se cancela

El popular programa de reality sobre la familia Kardashian está llegando a su fin, anunció Kim Kardashian West.

“Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de ‘Keeping Up With The Kardashians'”, se lee en un comunicado publicado en Twitter.

El programa ha estado en el aire durante 14 años y convirtió a Kardashian West, a sus hermanas, a sus padres, parejas e hijos en grandes estrellas, al menos en Estados Unidos.

La última temporada, la 21, se emitirá a principios de 2021.

“Estoy increíblemente agradecida con todos los que nos han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años grandiosos”, agregó la empresaria de 39 años.