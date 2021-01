El musical de “Ratatouille” llega a TikTok

Con los teatros de Broadway cerrados hasta al menos mayo de 2021, la red social TikTok estrenará un musical basado en el filme animado de Disney-Pixar “Ratatouille” (2007).

Adam Lambert, del musical “Wicked” y desde hace una década el cantante de Queen, además de Wayne Brady de “Kinky Boots”, Tituss Burgess de “The Little Mermaid” y Ashley Park de “Mean Girls” y “Emily in Paris”, son algunas de las estrellas elegidas para el musical on line basado en una rata que sueña con convertirse en chef en una París mágica.

La nueva versión, cuya banda sonora fue confiada a 20 músicos de la Sinfónica de Broadway, será estrenada el 1ro de enero y estará en el aire durante 72 horas en la popular aplicación.

La edición 2020 de “Ratatouille” no es un musical como todos los demás. La singularidad de este fenómeno musical en red es que quienes crearon las canciones, escenarios y coreografía fueron los fanáticos.