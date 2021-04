Egipto busca arreglo financiero por bloqueo de Canal de Suez

El jefe del Canal de Suez dijo el martes que las autoridades están negociando un arreglo financiero con los dueños de un enorme buque de carga que encalló y bloqueó por casi una semana la crucial vía.

El teniente general Osama Rabie le dijo a The Associated Press que esperaba que las conversaciones con Shoei Kisen Kaisha Ltd., el dueño japonés del buque Ever Given, concluyan sin una demanda.

“Estamos discutiendo con ellos una resolución pacífica del asunto sin acudir a las cortes”, dijo. Sostuvo que llevar la causa a un tribunal sería más perjudicial para la firma que un arreglo con la administración del canal.

Rabie dijo la semana pasada que la Autoridad del Canal de Suez esperaba más de 1.000 millones de dólares en compensación, y advirtió que no se permitiría la salida del barco si el asunto se volvía una disputa legal. Esa suma toma en cuenta la operación de salvamento, los costos del tráfico varado y los honorarios de tránsito perdidos para la semana que el Ever Given bloqueó el canal. No especificó quién sería responsable por el pago de la compensación.

El enorme carguero está en estos momentos en uno de los lagos de retención del canal, donde las autoridades y la gerencia del barco dicen se realiza una investigación.

Rabie dijo el martes que los investigadores han analizado datos de la caja negra del buque, pero no se había llegado a una conclusión sobre la causa del encalle.

La semana pasada, equipos de rescate liberaron el Ever Green, poniendo fin a una crisis que paralizó una de las principales vías marítimas del mundo y frenado miles de millones de dólares diarios en comercio.

El buque de bandera panameña que lleva carga entre Asia y Europa encalló el 23 de marzo en una sección estrecha del canal artificial que separa el continente africano de la Península de Sinaí.