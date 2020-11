CSJ declara sobreseimiento definitivo en el caso de Riccardo Francolini

Este miércoles se conoció que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió el recurso de casación en el caso que se le seguía al empresario Riccardo Francolini y se declaró el sobreseimiento definitivo.

“1,505 días desde que me secuestró Varela con Kenya, para lograr hacer justicia. Un caso completamente inventado para presionarme y que dijera cosas que no sabía de Ricardo Martinelli, así fueron miembros del gobierno de Juan Carlos Varela a pedirmelo mientras me tenían secuestrado”, dijo Francolini tras conocerse la noticia.