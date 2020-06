Cortizo anunció los primeros cambios en su gabinete

View this post on Instagram

#ÚltimaHora Presidente Cortizo anunció cambios importantes en el gabinete:⁣ – Luis Francisco Sucre, nuevo ministro de Salud⁣ – Iveth Odalis Berrío, nueva Viceministra de Salud⁣ – Rogelio Paredes, nuevo Ministro de Vivienda⁣ – María Inés Castillo, nueva Ministra de Desarrollo Social⁣ – Markova Concepción, nueva embajadora de Panamá en la ONU⁣ ¿Qué opina de estos cambios?