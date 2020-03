Coronavirus en Panamá: Aumentan a 69 los casos de COVID-19 en suelo panameño

El número de casos de coronavirus en Panamá ahora es de 69, de acuerdo al último reporte brindado por el Ministerio de Salud este lunes.

De las personas contagiadas, 35 son mujeres y 34 hombres. De esta cifra, 57 están aislados, cuatro en sala y siete en cuidados intensivos.

Además, de esos positivos, 12 están relacionados con viajes a España, Italia, Ámsterdam y paseos a cruceros. Los sectores que más casos registran son San Francisco, Betania, Ancón y Juan Díaz.

Por otro lado, en el caso de Panamá la población más afectada es joven: el 56.7% de los contagiados están entre los 20 a 39 años y el 29% entre los 60 a 79 años. Adicional, un 80% presenta evolución de leve a moderada. Un 10% está hospitalizado y un 10% en la unidad de cuidados intensivos.

En relación con las pruebas, se han realizado 1073, de las cuales el 94% han salido negativas.

Por otro lado, la ministra Rosario Turner informó que se instalarán consultorios virtuales para atender y orientar a las personas que podrían presentar algunos síntomas de COVID-19.

gualmente reiteró que los operativos para hacer cumplir el decreto 472 (que evita aglomeraciones) se desarrolla continuamente. Así mismo reiteró que establecimientos como supermercados, restaurantes y farmacias se mantienen abiertos.

“Las cifras que tenemos no ameritan que se paralice el país. No podemos estar tomando decisiones de manera acelerada, podemos crear escenarios que no se están viviendo. No estamos cerrando los restaurantes, farmacias y supermercados”, dijo Turner.

Por su parte el doctor Xavier Sáez Llorens advirtió que para finales de marzo se pueden tener de 300 a 600 casos. Añadió que el coronavirus no muta a la frecuencia de los virus de la influenza y que en tal caso no implica que se agrave la enfermedad.

