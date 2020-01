China construye hospital en tiempo récord

View this post on Instagram

¡En tiempo récord! China ha comenzado la construcción de un hospital en Wuhan, y afirman que estará listo en 10 días. Para eso el personal trabaja las 24 horas del día de manera continua. Son 35 excavadoras, 15 topadoras y más de 100 obreros por turno. El centro médico tendrá disponibilidad de 1,000 camas para tratar a las víctimas del nuevo coronavirus.