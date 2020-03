Bukele a Residente: “No estoy a favor del aborto, en el futuro nos daremos cuenta de que es un gran genocidio”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien conversó con el rapero René Pérez, conocido como Residente, durante una transmisión en vivo por Instagram, se manifestó en contra el matrimonio igualitario y en contra del aborto.

Durante un contacto de más de una hora para hablar de las medidas que había tomado Bukele para afrontar la pandemia del coronavirus en el país centroamericano, Residente leyó algunas preguntas hechas por los usuarios sobre la garantía de los derechos de personas de la comunidad LGBTI y manifestó su opinión a favor del aborto.

Hasta ahora, El Salvador ha registrado nueve casos de coronavirus. Para afrontar esta enfermedad, Bukele ha declarado una cuarentena domiciliaria obligatoria de 30 días y ha decretado una serie de medidas como la suspensión del pago de los servicios básicos y de telecomunicaciones por tres meses; la suspensión de pago de cuotas de créditos, hipotecas y arriendos y un subsidio de 300 dólares para 75 % de los salvadoreños.

Bukele y el aborto

Si bien el mandatario ha mostrado posturas en contra de favorecer a los más ricos, frente a la crisis generada por el coronavirus, ha expresado que no cree en ideologías y que no apoya la interrupción del embarazo. “No estoy a favor del aborto. En el futuro nos daremos cuenta de que es un gran genocidio”.

Según el mandatario, sin embargo, cuando ocurre una violación y la víctima queda embarazada y decide abortar, se castiga “a las personas equivocadas”.¿Por qué castigar al inocente? (…) A los violadores deberíamos colgarlos”, afirmó.

En su opinión, las leyes no se aplican contra los agresores sexuales. “El violador se va libre, las jueces lo dejan libre, a veces es el mismo padre, o el tío”.

“No mataría a alguien indefenso”

“Lo que siento, aunque no me toca decidirlo porque no soy legislador, [es que] no mataría a alguien indefenso por lo que hizo su padre”.

Bukele considera que un feto es parte de la población vulnerable y que si la madre no quiere tener un hijo, el Estado debería garantizar la adopción.