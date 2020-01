Boeing prueba su nuevo modelo comercial

View this post on Instagram

La compañía de aviones Boeing probó con éxito por primera vez su nuevo modelo 777X, el avión bimotor más grande del mundo. Tiene alas compuestas con puntas plegables, mayor ancho de cabina y capacidad para 400 pasajeros. La empresa norteamericana reveló que ya hay más 300 órdenes de compra de diferentes aerolíneas.