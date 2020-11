Black Friday se reinventa en EEUU por la pandemia con ofertas anticipadas en internet

Desde Walmart Inc a Best Buy, los minoristas han modificado el modo de hacer compras durante el Black Friday: empleados con chalecos naranjas haciendo las veces de guardias de tráfico, toma de temperatura a los clientes y oferta de productos bajo el modelo “tomar y llevar” para evitar la formación de colas.

La mayoría de grandes minoristas cerró durante el Día de Acción de Gracias de este año. Walmart reabrió las tiendas el viernes a las 5 a.m. con instrucciones para los clientes sobre cómo moverse dentro de sus tiendas.

Best Buy también abrió a las 5 a.m. y Target, que introdujo el pago automatizado en máquinas sin contacto y duplicó el número de plazas de estacionamiento para su servicio de recogida “Drive Up”, fijó una apertura a las 7 a.m.

El Black Friday —que se celebra tras el día de Acción de Gracias— marca tradicionalmente el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, y las tiendas ofrecen grandes descuentos, logrando cuantiosos beneficios en la jornada.

Pero este año la pandemia lo ha cambiado todo. Minoristas como Target Corp, Kohl’s Corp y Walmart lanzaron promociones en internet en octubre para captar cualquier gasto relacionado con las fiestas lo antes posible.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) pronostica que las ventas al por menor durante el periodo navideño aumentarán en Estados Unidos entre el 3,6% y el 5,2% con respecto a 2019, sumando un total de entre 755.300 y 766.700 millones de dólares. En los últimos cinco años, el aumento anual promedio fue del 2,5%.

Pese a las recomendaciones del gobierno de quedarse en casa y comprar en línea, Walmart también ofertó productos para los compradores que acudiesen a sus establecimientos. El 19 de noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideraron “ir de compras justo antes, durante o después del Día de Acción de Gracias” como una actividad de alto riesgo.