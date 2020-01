Billie Eilish y Lizzo lideran nominaciones a los Premios Grammy

La sensación adolescente Billie Eilish parece estar lista para coronar un gran año llevándose a casa sus primeros premios Grammy el domingo en un espectáculo que contará por primera vez con la actuación de la banda de K-pop BTS y un tributo al rapero estadounidense asesinado Nipsey Hussle.

Eilish, quien cumplió 18 años en diciembre, está nominada a seis Grammys y compite con otros recién llegados como la artista de R&B Lizzo y el rapero country Lil Nas X para los máximos premios: álbum, grabación, canción del año y mejor artista nuevo.

Los tres actuarán en el escenario de los Premios Grammy en Los Ángeles por primera vez, sumándose a una lista de estrellas que incluyen a Ariana Grande, Jonas Brothers, Camila Cabello, Demi Lovato, Blake Shelton y la banda de rock Aerosmith.

Con su cabello verde, ropa sin forma, voz susurrante y un estilo musical difícil de definir, Eilish tomó al mundo de la música por sorpresa en 2019 con su álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” y los exitosos sencillos “Bad Guy” y “Everything I Wanted”.

También es la artista más joven que haya sido elegida para escribir e interpretar la canción principal de una película de James Bond. El tema de “No Time To Die” aún no se ha lanzado.

Eilish “está en una posición rara de ser una de esas artistas que pueden abarcar las cuatro (principales) categorías, lo que no sucede muy a menudo”, dijo Melinda Newman, editora ejecutiva de Billboard para la costa oeste de Estados Unidos y Nashville.

“La gente está realmente impresionada con la frescura, la profundidad, la oscuridad del trabajo. Esta no es una adolescente que está celebrando el amor adolescente (…) A la gente también le gusta que ella haya forjado su propia imagen y presentación”, agregó.