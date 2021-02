Biden: Ataques en Siria son una advertencia para Irán

El presidente Joe Biden dijo el viernes que Irán debería ver su decisión de autorizar bombardeos estadounidenses en Siria como una advertencia de que puede esperar consecuencias por su apoyo a grupos de milicianos que amenacen intereses o personal de Estados Unidos.

“No pueden actuar con impunidad. Tengan cuidado”, comentó Biden luego de que un reportero le preguntó qué mensaje pretendía enviar con los ataques aéreos, los cuales, según el Pentágono, destruyeron varios edificios en el este de Siria, pero no pretendían erradicar a los grupos de milicianos que los utilizaban para facilitar ataques dentro de Irak.

Funcionarios del gobierno estadounidense defendieron los ataques aéreos perpetrados el jueves por la noche, señalando que eran legales y adecuados, y añadieron que eliminaron instalaciones que albergaban “competencias” valiosas utilizadas por grupos de milicianos respaldados por Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses y de países aliados que se encuentran en Irak.

John Kirby, el principal portavoz del Pentágono, dijo que se le notificó al Congreso antes de que se perpetraran los ataques, luego de que dos aviones F-15E de la Fuerza Aérea lanzaron siete misiles, destrozando nueve instalaciones y causando graves daños en otras dos, dejándolas “funcionalmente arruinadas”. Comentó que las instalaciones, ubicadas en “puntos de control de entrada” en la frontera, habían sido utilizadas por grupos de milicianos a los que Estados Unidos considera responsables de los ataques recientes contra intereses estadounidenses en Irak.

En un giro político para el nuevo gobierno demócrata, varios destacados legisladores del partido de Biden criticaron los ataques, que fueron las primeras acciones militares que autoriza el mandatario. Los demócratas dijeron que los bombardeos fueron llevados a cabo sin autorización de los legisladores, mientras que los republicanos se mostraron más a favor.

“Una acción militar ofensiva sin la aprobación del Congreso no es constitucional cuando no hay circunstancias extraordinarias”, dijo el senador Tim Kaine. Por su parte, el senador Chris Murphy señaló que los legisladores deben someter al actual gobierno a los mismos estándares que a cualquier otro. “Los ataques en represalia que no son necesarios para prevenir una amenaza inminente”, señaló Murphy, deben obtener la autorización del Congreso.

Pero el senador Jim Inhofe, el republicano de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado, apoyó la decisión diciendo que era “la respuesta correcta y proporcional para proteger vidas estadounidenses”.