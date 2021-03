Aún no hay fecha para liberación del buque atascado en el Canal de Suez

Un enorme buque carguero continuaba atravesado en el canal de Suez, en Egipto, por quinto día consecutivo el sábado mientras las autoridades intentan liberarlo para reabrir esa vía crucial cuya obstrucción está afectando al transporte marítimo y al comercio global.

El titular de la Autoridad del Canal de Suez señaló que los fuertes vientos “no fueron la única causa” por la que el Ever Given encalló el martes, en aparente rechazo a las valoraciones contradictorias presentadas por otras partes. El teniente general Osama Rabei dijo en conferencia de prensa que una investigación está en marcha aunque no descartó la posibilidad de un error humano o técnico.

El gigantesco Ever Given, un buque con bandera panameña que transporta carga entre Asia y Europa, se atoró el martes en un tramo de un solo carril del canal, aproximadamente a seis kilómetros (3,7 millas) al norte del acceso sur, cerca de la ciudad de Suez.

Rabei dijo que le es imposible decir cuándo podría desatascarse la embarcación. Una compañía holandesa intenta reflotar el buque con remolcadores y dragas aprovechando la marea alta.

Rabei expresó confianza en que se pueda liberar la embarcación mediante el dragado, sin tener que retirar el cargamento, pero señaló que “nos encontramos en una situación difícil, es un incidente terrible”.

Cuando le preguntaron sobre una fecha para desatorar la embarcación y reabrir el canal afirmó: “No puedo decirlo, porque no lo sé”.

Shoei Kisen, la compañía propietaria del buque, dijo que sopesa la posibilidad de retirar contenedores en caso de que fallen los intentos por poner nuevamente a flote el barco.

La empresa Bernhard Schulte Shipmanagement, encargada de asuntos técnicos del Ever Given, dijo que el viernes hubo un “progreso importante” en la popa, donde el timón quedó liberado del sedimento y estaba previsto otro intento para la medianoche del sábado a fin de desatascar la embarcación.