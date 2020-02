Al menos 21 muertos y varias personas atrapadas tras avalancha en Turquía

View this post on Instagram

Al menos 21 personas murieron como consecuencia de una avalancha en el este de Turquía, entre ellas agentes de la policía militar y civiles que trabajaban para rescatar a las víctimas de un deslizamiento de nieve previo. Mehmet Emin Bilmez, gobernador de la oriental provincia de Van, informó que unas 30 personas habían sido rescatadas.